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Ресторатор Коновалов просит петербуржцев напоить горячим чаем силовиков, дежурящих у закрытых баров

фото ЗакС политика Ресторатор Коновалов просит петербуржцев напоить горячим чаем силовиков, дежурящих у закрытых баров

Идейный вдохновитель барного протеста против режима QR-кодов, ресторатор Александр Коновалов призвал горожан подсобить силовикам, которые вынуждены дежурить у закрытых за нарушение антиковидных правил заведения с тем, чтобы не допустить возобновления их деятельности. Идеолог сопротивления попросил петербуржцев принести правоохранителям горячего чаю.

Ночью 22 января после рейда с участием полиции и представителей Смольного закрыли и опечатали 20 баров-нарушителей.

О том, что возле заведений дежурят силовики, известили в соцсетях свидетели их присутствия у "провинившихся" точек.

"В центре на основных улицах мучаются солдатики. Некрасова, Жуковского ну и, конечно же, многострадальная Рубинштейна. Бедолаги стоят и мерзнут, сменяя друг друга уже почти двое суток. Дорогие петербуржцы! У меня к вам колоссальная просьба — принесите ребятам горячий чай, кофе и бутерброды. Мне их очень жалко, а сам я не могу ко всем успеть. Мы не сдадимся, обещаю", — пишет Коновалов у себя на странице "ВКонтакте".

Отметим, что невзирая на визиты правоохранителей, к бойкоту режима QR-кодов уже присоединились 176 петербургских заведений.


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