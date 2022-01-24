"Зачем этот раскол?": "Коммунисты России" уверены в необходимости переговоров между Бегловым и Шнуровым

В петербургском отделении "Коммунистов России" полагают, что главным медийным персонам последних дней, противостоящим друг другу, — градоначальнику Северной столицы Александру Беглову и музыканту Сергею Шнурову — следует провести публичные переговоры.

"В городе ощущается определенное напряжение из-за явного противостояния публичной власти во главе с уважаемым нами губернатором Бегловым и большой части недовольной общественности, мнение которой о работе городских служб, надо признать, ярко и талантливо выразил также уважаемый нами музыкант Шнуров. Зачем нам это противостояние, этот раскол? Претензии , выраженные Шнуровым, разделяет большинство петербуржцев, разделяем и мы, но и у господина Беглова есть сторонники. Это два лидера общественного мнения, и для восстановления в городе спокойствия и общественного диалога нужно, как водится в таких случаях, провести между ними встречу, как между двумя полюсами", — уверен лидер петербургских "Коммунистов России" Сергей Малинкович.

Общественный деятель полагает, что в случае, если два оппонента всё же согласились на публичный диспут, для граждан следовало бы организовать онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, о проблемах заснеженности и замусоренности города стал слагать песни, выйдя из творческой "комы", лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров, посвятивший критике губернатора Беглова сразу две песни с клипами и несколько стихов.

Последний он опубликовал 23 января, заявив, что своё дело он сделал, подняв общественный резонанс открытой критикой властей, в связи с чем самоустраняется.