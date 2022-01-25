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Новости 10:30

В Коми ужесточили COVID-ограничения из-за распространения "омикрона"

фото ЗакС политика В Коми ужесточили COVID-ограничения из-за распространения "омикрона"

Начиная со вторника, 25 января, в Республике Коми ужесточаются введённые ранее антиковидные ограничения. Соответствующий указ подписал региональный глава Владимир Уйба.

Так, допуск посетителей в библиотеки, архивы, музеи, выставочные залы временно запрещается. Архивам и библиотекам позволяется выдавать книги или документы только по предварительной записи.

Указом также устанавливается перевод на удалённую работу не менее 50% сотрудников предприятий и компаний.

Закрываются также психиатрические стационары и дома ребёнка.

Ограничения устанавливаются "до улучшения эпидемиологической обстановки". На ужесточение предписаний повлияло стремительное распространение омикрон-штамма COVID-19.

Уточним, что с 21 января в Республике Коми закрыты кинотеатры и кинозалы, а театры и спортплощадки могут функционировать только без зрителей.


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