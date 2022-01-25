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Новости 17:34

Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для прибывающих с юга Африки

фото ЗакС политика Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для прибывающих с юга Африки

В России вступило в силу новое распоряжение, подписанное главным санитарным врачом Анной Поповой и касающееся соотечественников, прибывающих из группы африканских стран и Гонконга. Отныне они не обязаны проходить двухнедельный карантин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Напомним, что обязательный 14-дневный карантин был введен в начале декабря для россиян, возвращающихся из путешествия по ЮАР, где был впервые выявлен штамм "омикрон", и сопредельных стран. 

Отметим, что именно с "омикроном" связывают небывалый подъем заболеваемости коронавирусом в России и во всем мире на третий год пандемии. На Северо-Западе РФ приостанавливают оказание плановой медицинской помощи и даже советуют не пользоваться лишний раз общественным транспортом.


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