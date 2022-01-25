В Архангельской области приостановили оказание плановой медицинской помощи

Правительство Архангельской области приняло решение о приостановке оказания плановой медицинской помощи на неопределенный срок из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС.

"Мы не сворачиваем углубленную диспансеризацию, она продолжается в поликлинических подразделениях. Мы не сворачиваем диспансерное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, мы продолжаем прививочную кампанию, и вся экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - объявила журналистам зампред правительства региона Олеся Старжинская.

Отметим, что в Петербурге оказание плановой медицинской помощи приостановили еще на прошлой неделе после того, как с каждым днем число новых выявленных случаев коронавируса стало увеличиваться как минимум на четверть. Накануне, 24 января, губернатор Александр Беглов охарактеризовал прекращение диспансеризации как вынужденную и недолгосрочную меру и отвел ей четыре-пять недель.