ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:59

В Архангельской области приостановили оказание плановой медицинской помощи

фото ЗакС политика В Архангельской области приостановили оказание плановой медицинской помощи

Правительство Архангельской области приняло решение о приостановке оказания плановой медицинской помощи на неопределенный срок из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает ТАСС.

"Мы не сворачиваем углубленную диспансеризацию, она продолжается в поликлинических подразделениях. Мы не сворачиваем диспансерное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, мы продолжаем прививочную кампанию, и вся экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - объявила журналистам зампред правительства региона Олеся Старжинская.

Отметим, что в Петербурге оказание плановой медицинской помощи приостановили еще на прошлой неделе после того, как с каждым днем число новых выявленных случаев коронавируса стало увеличиваться как минимум на четверть. Накануне, 24 января, губернатор Александр Беглов охарактеризовал прекращение диспансеризации как вынужденную и недолгосрочную меру и отвел ей четыре-пять недель.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама