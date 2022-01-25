Усадьбу Шуваловых хотят продать до конца марта

Дочерняя компания "Ростеха" под названием "РТ-Капитал" объявила о намерении продать до апреля усадьбу графов Шуваловых в Шуваловском парке. Компания по-прежнему рассчитывает на то, что здания выкупит администрация Петербурга. В случае нового отказа со стороны Смольного АО "ВНИИТВЧ", у которого усадьба находится на балансе, не сможет больше поддерживать исторические здания в удовлетворительном состоянии, пишет "Интерфакс". Если же городское правительство согласится приобрести объект, то компания "РТ-Капитал" готова привлечь инвесторов для реставрации и поддержания всего комплекса в надлежащем виде.

Отметим, что первоначально попытка торгов была назначена на ноябрь, стартовая стоимость объекта оценивалась в 366 млн рублей. Двенадцать зданий занимают территорию в 7,5 га, почти половина из них - исторические памятники.