ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:59

Усадьбу Шуваловых хотят продать до конца марта

фото ЗакС политика Усадьбу Шуваловых хотят продать до конца марта

Дочерняя компания "Ростеха" под названием "РТ-Капитал" объявила о намерении продать до апреля усадьбу графов Шуваловых в Шуваловском парке. Компания по-прежнему рассчитывает на то, что здания выкупит администрация Петербурга. В случае нового отказа со стороны Смольного АО "ВНИИТВЧ", у которого усадьба находится на балансе, не сможет больше поддерживать исторические здания в удовлетворительном состоянии, пишет "Интерфакс". Если же городское правительство согласится приобрести объект, то компания "РТ-Капитал" готова привлечь инвесторов для реставрации и поддержания всего комплекса в надлежащем виде.

Отметим, что первоначально попытка торгов была назначена на ноябрь, стартовая стоимость объекта оценивалась в 366 млн рублей. Двенадцать зданий занимают территорию в 7,5 га, почти половина из них - исторические памятники.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама