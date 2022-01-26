ЗакС не стал распространять на молодых ученых соцподдержку в улучшении жилищных условий

Законодательное собрание Петербурга 26 января отклонило предложение, согласно которому социальные выплаты на строительство или приобретение жилья должны распространяться на молодых ученых. Соответствующую поправку подготовила фракция "Яблоко".

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что нет необходимости вводить отдельную категорию молодых ученых, помимо уже прописанных в законопроекте молодых семей. Большинство депутатов его поддержали. За поправку проголосовали только 12 из 42 присутствующих парламентариев.

Кроме того, "яблочники" предложили прописать в законе, что граждане, подавшие заявление на участие в программе "Молодежи — доступное жилье" до наступления 35-летия, смогут участвовать в ней и после того, как им исполнится 35 лет. Смольный настаивает на том, что эта норма и так действует. Однако, по мнению депутата Бориса Вишневского, в документе она прописана нечетко. Поддерживать поправку ЗакС не стал.

Городской парламент одобрил во втором чтении проект закона о продлении программ "Молодежи — доступное жилье", "Развитие долгосрочного жилищного кредитования" и "Расселение коммунальных квартир". Их действие завершилось с началом 2022 года.

Сергей Еремеев