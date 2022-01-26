ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:35

ЗакС не стал распространять на молодых ученых соцподдержку в улучшении жилищных условий

фото ЗакС политика ЗакС не стал распространять на молодых ученых соцподдержку в улучшении жилищных условий

Законодательное собрание Петербурга 26 января отклонило предложение, согласно которому социальные выплаты на строительство или приобретение жилья должны распространяться на молодых ученых. Соответствующую поправку подготовила фракция "Яблоко".

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что нет необходимости вводить отдельную категорию молодых ученых, помимо уже прописанных в законопроекте молодых семей. Большинство депутатов его поддержали. За поправку проголосовали только 12 из 42 присутствующих парламентариев.

Кроме того, "яблочники" предложили прописать в законе, что граждане, подавшие заявление на участие в программе "Молодежи — доступное жилье" до наступления 35-летия, смогут участвовать в ней и после того, как им исполнится 35 лет. Смольный настаивает на том, что эта норма и так действует. Однако, по мнению депутата Бориса Вишневского, в документе она прописана нечетко. Поддерживать поправку ЗакС не стал.

Городской парламент одобрил во втором чтении проект закона о продлении программ "Молодежи — доступное жилье", "Развитие долгосрочного жилищного кредитования" и "Расселение коммунальных квартир". Их действие завершилось с началом 2022 года.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама