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Новости 11:01

Фракциям ЗакСа решили выделять средства на законопроектную работу

фото ЗакС политика Фракциям ЗакСа решили выделять средства на законопроектную работу

Новое положение об организации законопроектных работ в парламенте Петербурга одобрили во втором чтении. Голосование состоялось на заседании в среду, 26 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документом, напомним, предлагается изменить подход к распределению средств из сметы ЗакСа на финансирование законотворческой деятельности. В рамках второго чтения была принята поправка, по которой 40% от общей суммы, выделенной на законопроектные работы будет направляться комитету по законодательству, 40% — в равных долях бюджетно-финансовому комитету и постоянным комиссиям, а 20% — парламентским фракциям.

В редакции, ранее принятой за основу, предлагалось половину направлять комитету по законодательству, а половину — бюджетно-финансовому комитету и постоянным комиссиям. Ранее 50% от общей суммы делилась между всеми комитетами и комиссиями, а другие — между депутатами. 

ЗакС отклонил несколько поправок Ольги Герасиной ("Новые люди") и Александра Новикова ("Справедливая Россия – За правду"), которые, в частности, предлагали разделить в законе понятия законопроектных и экспертных работ.

Сергей Еремеев


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