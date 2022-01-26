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Новости 13:41

Макарову и Менделееву отправили защищать несовершеннолетних

фото ЗакС политика Макарову и Менделееву отправили защищать несовершеннолетних

Законодательное собрание Петербурга делегировало депутатов Марину Макарову ("Единая Россия") и Любовь Менделееву ("Справедливая Россия") в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее решение утвердили на заседании 26 января. 

Комиссия действует при городском правительстве. Ее возглавляет председатель комитета по вопросам законности Ольга Аришина. В состав совещательного органа также входят представители комитетов по труду и занятости, по образованию, по культуре, по молодежной политике, по туризму и других. В работе комиссии принимают участие сотрудники правоохранительных органов и детский омбудсмен Анна Митянина.

Ранее городской парламент в органе представляли единороссы Андрей Горшечников и Юлия Мартемьянова.

Сергей Еремеев


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