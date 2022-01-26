Макарову и Менделееву отправили защищать несовершеннолетних

Законодательное собрание Петербурга делегировало депутатов Марину Макарову ("Единая Россия") и Любовь Менделееву ("Справедливая Россия") в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее решение утвердили на заседании 26 января.

Комиссия действует при городском правительстве. Ее возглавляет председатель комитета по вопросам законности Ольга Аришина. В состав совещательного органа также входят представители комитетов по труду и занятости, по образованию, по культуре, по молодежной политике, по туризму и других. В работе комиссии принимают участие сотрудники правоохранительных органов и детский омбудсмен Анна Митянина.

Ранее городской парламент в органе представляли единороссы Андрей Горшечников и Юлия Мартемьянова.

Сергей Еремеев