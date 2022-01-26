На народный сход в защиту сквера на юге Петербурга пришли около 50 человек

Вечером 26 января на углу улиц Купчинской и Олеко Дундича прошел народный сход против застройки расположенного там безымянного сквера. На мероприятии собрались около 50 жителей Фрунзенского района, обеспокоенные появлением бетонного ограждения по периметру зеленой зоны, на которой собственник участка планирует возвести многоэтажный жилой дом.

Участники встречи обсудили свой дальнейший план действий по защите сквера. По мнению собравшихся, внезапное появление забора - психологический прием со стороны застройщика, чтобы местные постепенно привыкали к переменам.

Сейчас в Городском суде рассматривается иск инициативной группы к правительству города об оспаривании проекта планировки территории. К разбирательству в качестве заинтересованных лиц привлекли комитет по градостроительству и архитектуре, а также собственника участка OOO "Лэк-Истэйт". Следующее заседание назначено на 7 февраля.

В разговоре с ЗАКС.Ру один из истцов Михаил Грищенко выразил мнение, что городские власти осенью старались не принимать активного участия в обсуждении проблемы, пока суд не вынесет решения. Изменилась ли их позиция за последнее время, активисты не знают. Грищенко добавил, что утром 26 января активисты направили запросы в ГАТИ и Стройнадзор с вопросом, на каком основании застройщик установил ограждения. Они полагают, что на это должно быть отдельное разрешение.

По словам жителей, они хотели бы видеть на этом месте оборудованную зону отдыха с лавочками и другими объектами, например, фонтанами или велодорожками. Они отмечают, что новый жилой дом создаст дополнительную нагрузку на ближайшие объекты инфраструктуры.

Участники народного схода решили обратиться за поддержкой к губернатору Александру Беглову. Если городские власти будут игнорировать их письма, местные жители готовы проводить собрания каждую неделю. Некоторые из присутствующих выразили желание выйти к Смольному.









Впервые строительный забор появился на этом месте весной 2021 года, но простоял недолго. Собравшиеся рассказали, что ограждения убрали якобы по личной просьбе главы администрации Фрунзенского района Константина Серова, к которому обращались активисты. В этот раз они также планируют привлечь внимание руководителя районной администрации к ситуации.

Ранее в защиту сквера активно выступала депутат Государственной думы Оксана Дмитриева. Она посещала собрания местных жителей и несколько раз направляла Беглову обращения с просьбой перенести строительство многоэтажного дома в другое место. К проблеме также неоднократно пытались привлечь депутата Заксобрания Петербурга Любовь Егорову ("Единая Россия"), но она на клич противников застройки ни разу не отреагировала.

Константин Леньков