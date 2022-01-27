Шнуров высмеял закон о Fan ID в новой песне

Группа "Ленинград" представила новую песню, посвященную грядущему введению в России "паспортов болельщиков". Видео на композицию "Па-спорт" появилось на YouTube-канале коллектива в ночь на 27 января.

Сергей Шнуров и его группа высмеяли бюрократизацию и зарегулированность российского общества. В песне говорится об "экспертах", которые рассуждают о том, что можно ввести "паспорт радости и документ для грусти, справку посетителя пивнушки". "Для нашего комфорта паспорта уже придумали для спорта", - поется в композиции.

Напомним, Госдума приняла закон о введении "паспортов болельщиков" в конце 2021 года. Президент Владимир Путин подписал его 30 декабря. Предполагается, что вход на крупные спортивные мероприятия с лета будет осуществляться только по Fan ID. Необходимость новых правил объяснили заботой о безопасности зрителей.

Отказать в выдаче Fan ID, согласно закону, можно на основании необходимости "обеспечения обороноспособности и безопасности государства" или имеющейся информации о намерении гражданина совершить противоправные деяния. Критики заявили, что система "паспортов болельщиков" действовала непрозрачно и во время Кубка Конфедераций-2017, Чемпионата мира-2018 и петербургских игр Чемпионата Европы-2020, когда в России уже практиковали использование Fan ID. В выдаче "паспортов" отказывали без объяснения причин. Некоторым болельщикам карты аннулировали вскоре после оформления.

С заявлениями о намерением бойкотировать матчи своих команд, на которые будет осуществлен допуск по Fan ID, выступили фанаты "Зенита", "Спартака", "Ростова" и некоторых других клубов Российской премьер-лиги.

Фото: YouTube/Ленинград