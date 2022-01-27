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Новости 11:59

Минобороны рассекретило часть архивных документов по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

фото ЗакС политика Минобороны рассекретило часть архивных документов по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

На сайте Министерства обороны РФ появился новый раздел, открытие которого приурочено к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Раздел именуется "Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон".

"Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград", — гласит превью к новому разделу.

По случаю памятного дня Минобороны решило рассекретить ряд архивных документов, в числе которых — материалы, рассказывающие о формировании и боях Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО), а также Ленинградской армии ПВО.

Кроме того, в разделе на сайте силового ведомства опубликованы документы о наградах героев-добровольцев, чьи имена носят улицы Петербурга.

Ранее губернатор Александр Беглов и спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратились к петербуржцам по случаю Дня снятия блокады Ленинграда. Также 27 января в Петербург приезжает Владимир Путин.


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