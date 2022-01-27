Минобороны рассекретило часть архивных документов по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

На сайте Министерства обороны РФ появился новый раздел, открытие которого приурочено к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Раздел именуется "Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон".

"Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград", — гласит превью к новому разделу.

По случаю памятного дня Минобороны решило рассекретить ряд архивных документов, в числе которых — материалы, рассказывающие о формировании и боях Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО), а также Ленинградской армии ПВО.

Кроме того, в разделе на сайте силового ведомства опубликованы документы о наградах героев-добровольцев, чьи имена носят улицы Петербурга.

Ранее губернатор Александр Беглов и спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратились к петербуржцам по случаю Дня снятия блокады Ленинграда. Также 27 января в Петербург приезжает Владимир Путин.