"Он ведь ещё не отказался": Варламов раскрыл суть вопросов, которые хотел бы задать Беглову

Блогер и урбанист Илья Варламов поговорил с "Бумагой" и частично раскрыл суть вопросов, которые он бы хотел задать петербургскому градоначальнику Александру Беглову в случае, если он вдруг согласится принять участие в программе "БДСМ" ("Большая дорога с мэром").

Город на Неве, считает Варламов, сильно отстал в своём развитии по сравнению с той же Москвой. Об этом наглядно говорит малое количество современных общественных пространств, их качество, проблемы с парковкой, засилье рекламы, и вообще Петербург словно законсервировался в эпохе "нулевых", делится соображениями блогер.

"Мне было бы интересно узнать его [Беглова] видение и видение его команды, не пора ли начать какие-то кардинальные реформы, особенно учитывая, что это самый туристический город России", — заявил Варламов.

Кроме того, урбанисту интересно, в курсе ли Беглов, как руководитель Северной столицы, ключевых проблем города.

"Ходит ли он по этому городу, смотрит ли на него, насколько погружен в процесс? Когда он элементарно последний раз был на окраинах Петербурга с этими "человейниками"? Как он относится к тому, что происходит в этих удивительных 25-этажных домах?" — задаётся вопросами Варламов.

Говоря о том, кто же, по мнению блогера, виноват в снежном и мусорном коллапсах, которые являются центральными проблемами зимы, то ответ у него только один — сам губернатор.

"Если бы вы меня спросили, кто виноват [в этих проблемах], я бы ответил: Беглов. Он главный менеджер, который допустил ситуацию. Это же его хозяйство. Странно, что человек, который сидит на руководящей позиции, рассуждает, как всё плохо и кто виноват. Но при этом забывает назвать того, кто за всё это отвечает. По сути, человек расписывается в собственных ошибках и невозможности грамотно выстроить процессы", — заключил Варламов.

Ранее Беглов заявил, что даже невзирая на критику в свой адрес, пост губернатора он покидать не собирается, так как некие реформы, которые он не обозначил, ещё не завершены.

Предложение Варламова принять участие в "БДСМ", адресованное Беглову, было озвучено блогером 24 января.

Отметим, что градоначальник не давал ни одного интервью независимым СМИ.