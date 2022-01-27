Губернатор Вологодской области подхватил коронавирус

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил через персональный аккаунт в Instagram о том, что заразился коронавирусной инфекцией, в связи с чем режим его будней изменился.

"Чувствую себя неплохо. Работаю удалённо. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов", – добавил 56-летний чиновник.

По признанию Кувшинникова, он отвык находиться в домашней обстановке среди бела дня.

Отметим, что в регионе, как и по всей стране в целом, с середины января наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом: за последние две недели в сутки стали фиксировать вчетверо больше случаев инфицирования.