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Новости 16:52

Губернатор Вологодской области подхватил коронавирус

фото ЗакС политика Губернатор Вологодской области подхватил коронавирус

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил через персональный аккаунт в Instagram о том, что заразился коронавирусной инфекцией, в связи с чем режим его будней изменился.

"Чувствую себя неплохо. Работаю удалённо. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов", – добавил 56-летний чиновник.

По признанию Кувшинникова, он отвык находиться в домашней обстановке среди бела дня.

Отметим, что в регионе, как и по всей стране в целом, с середины января наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом: за последние две недели в сутки стали фиксировать вчетверо больше случаев инфицирования.


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