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Новости 20:52

Журналистов, задержанных в приграничном районе Ростовской области, допрашивала ФСБ

фото ЗакС политика Журналистов, задержанных в приграничном районе Ростовской области, допрашивала ФСБ

Издание Znak.com, чьего журналиста Игната Бакина неподалеку от украинской границы задержали сотрудники ФСБ, сообщает, что его отпустили после допроса. В отделе погранслужбы ведомства на территории области он на пять часов оказался лишен свободы вместе с коллегой Александром Прохорцевым из издания "Блокнот-Ростов" и фрилансером Глебом Голодом.

Сообщающий об инциденте информационный портал выражает несогласие с действиями силовиков: утверждается, что от журналистов без веских на то оснований требовали некие пропуска для осуществления профессиональной деятельности.

Отметим, что в течение последних недель мировая пресса педалирует тему возможного военного столкновения российских и украинских войск под предлогом защиты жителей сепаратистских территорий Донбасса. Лидеры западных стран также публично выражают озабоченность возможным вторжением войск РФ в Украину. Тем временем, депутаты Госдумы вовсю обсуждают необходимость дополнительной помощи населению самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе военной.


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