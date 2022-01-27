Журналистов, задержанных в приграничном районе Ростовской области, допрашивала ФСБ

Издание Znak.com, чьего журналиста Игната Бакина неподалеку от украинской границы задержали сотрудники ФСБ, сообщает, что его отпустили после допроса. В отделе погранслужбы ведомства на территории области он на пять часов оказался лишен свободы вместе с коллегой Александром Прохорцевым из издания "Блокнот-Ростов" и фрилансером Глебом Голодом.

Сообщающий об инциденте информационный портал выражает несогласие с действиями силовиков: утверждается, что от журналистов без веских на то оснований требовали некие пропуска для осуществления профессиональной деятельности.

Отметим, что в течение последних недель мировая пресса педалирует тему возможного военного столкновения российских и украинских войск под предлогом защиты жителей сепаратистских территорий Донбасса. Лидеры западных стран также публично выражают озабоченность возможным вторжением войск РФ в Украину. Тем временем, депутаты Госдумы вовсю обсуждают необходимость дополнительной помощи населению самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе военной.