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Новости 19:40

Более 30 человек подписали поручительства за лидера QR-сопротивления Коновалова

фото ЗакС политика Более 30 человек подписали поручительства за лидера QR-сопротивления Коновалова

Поручительства в поддержку предпринимателя Александра Коновалова, который стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, подписали более 30 человек. Об этом ЗАКС.Ру рассказал друг бизнесмена Сергей Караваев вечером 28 января. 

Караваев лично объезжает всех, кто изъявил желание поручиться за неформального лидера барного QR-сопротивления. Он также сообщил, что одна из поручителей сказала ему, что не все нотариусы согласились оформить заявления. 

- Женщина отзвонилась из Центрального района. Она пришла к одному нотариусу, ей там отказались делать. Она мне позвонила, спросила, где еще можно сделать. Дал еще адрес. Она туда пришла - ей сказали, что "по Коновалову ничего не давать", - рассказал Караваев. 

Корреспондент ЗАКС.Ру обратился в нотариальную контору, где, по словам товарища предпринимателя, отказываются составлять поручительства. В организации объяснили, что у них нет такой услуги. 

Напомним, Коновалова подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК). В сообщении Следственного комитета говорится, что он в сентябре 2021 года получил 50 тысяч рублей от управляющего заведения (вероятно, речь идет об антикафе "Пакман"). Якобы Коновалов должен был передать эти деньги сотрудникам полиции, чтобы вернуть ранее изъятое имущество заведения. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Утром в его доме и офисе прошли обыски

Коновалов стал своеобразным идеологом QR-сопротивления в Петербурге. На этой неделе он вместе с собственниками помещений попытался попасть в заведения на улице Рубинштейна, опечатанные после масштабного рейда силовиков. Попытки убедить дежуривших у дверей сотрудников Росгвардии пропустить его остались безуспешными. 

Константин Леньков


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