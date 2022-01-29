Суд в Великом Устюге вернул петербуржцу его иск к Деду Морозу

Великоустюгский районный суд Вологодской области не стал рассматривать иск петербуржца Игоря Мирзоева, вернув документ заявителю, делится пресс-служба областных судов.

Дело в том, что Мирзоев так и не оплатил госпошлину в размере 300 рублей и не приложил документы, свидетельствующие о направлении копии иска ответчику.

"На определение может быть подана частная жалоба в Вологодский областной суд через Великоустюгский районный суд в течение 15 дней", — добавили в судебной пресс-службе.

Следует добавить, что Мирзоев от своего иска к Деду Морозу в итоге отказался, уточнив, что таким образом делает "подарок Владимиру Путину". В ходе большой президентской пресс-конференции, прошедшей в конце 2021 года, у главы государства спросили, что он думает о намерении юриста засудить главного новогоднего волшебника. В ответ он заявил, что готов выступить его адвокатом.

Отметим, что на самого Мирзоева также подали в суд.