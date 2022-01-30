На Выборгской стороне прошел народный сход против уплотнительной застройки улицы Васенко

Жители прилегающих к площади Калинина улиц провели 30 января народный сход, выразив на нем протест против уплотнительной застройки. Если точнее, то активисты недовольны перспективой сноса дома №7 по улице Васенко, в котором в предыдущие десятилетия располагалась АТС. На этом месте застройщик хочет видеть высотную многоэтажку, тогда как недовольные жители настаивают на создании в доме №7 музея в честь первых покорителей стратосферы. Примечательно, что ранее "Роскосмос" выражал свое одобрение последней инициативе.

Трансляцию мероприятия провел портал Activatica. Помимо самого факта "уплотниловки", протестующих не устраивает этажность: девелопер YIT намерен строить 12-этажку среди "хрущевок". Опасаются противники строительства и того, что пятиэтажки понесут физический ущерб от такого соседства и пойдут трещинами. Работы на местности начались в конце прошлого года, после чего инициативная группа написала несколько жалоб.

"У нас жалобы были написаны в ГАТИ (пять штук), заявление в полицию, две жалобы в прокуратуру на рубку деревьев и на работы, которые они вели возле дома 3к2, когда был вскрыт забор: никаких щитов не было, ничего, техника безопасности полностью нарушалась. После жалоб вывесили информационные щиты, на основании ордера ГАТИ", - рассказала активистка двумя десяткам собравшимся.

Ее возмущает то, что в прошлом году застройщик заключил несколько соглашений со Смольным. Они базируются на постановлении 2020 года, по которому город может безвозмездно отдавать застройщику в пользование прилегающую к стройплощадке землю, если участок для строительства слишком тесный. Случай с улицей Васенко - как раз из этой серии.

"Очередная преференция для застройщиков. Когда у застройщика совсем не хватает места, они даже не могут вокруг него проехать, о каком сносе вообще можно вести речь, когда нужно завозить крупногабаритную технику? Для таких случаев застройщики продавили и продавили подходящие нормативные акты", - подчеркнула оратор.

На плакатах собравшихся было написано следующее: "Эта стройка нарушит Конституцию", "Природа не читает нормативы от строительного лобби", "Дом строим - дома ломаем", "Эта стройка может лишить нас не только солнца, но и жилья".

Отметим, что тематика планируемого музея выбрана неспроста: на этом участке Калининского района существует сразу несколько топонимов, связанных с именами членов экипажа "Осоавиахим-1". Именно 30 января, в 1934 году, они достигли рекордной на тот момент 22-километровой высоты.

фото: activatica.org