Сайт барного QR-сопротивления перестал работать

С утра 31 января сайт qr-cod.net, на котором размещались адреса организаций, бойкотирующих проверку QR-кодов, перестал открываться. Сейчас ссылка на странице ведет на сервис, на котором был создан список предприятий.

До закрытия сайта на нем было указано 176 организаций, среди которых числились бары, рестораны, кафе, магазины, а также предприятия, оказывающие различные услуги, например, школы иностранных языков или площадки для практики экстремального вождения. Они выступали против проверки QR-кодов у посетителей. Инициатором так называемого барного QR-сопротивления являлся предприниматель Александр Коновалов, открыто выступавший против ограничений работы общепита во время пандемии коронавируса.

В ночь с 21 на 22 января петербургские силовики провели рейд по улице Рубинштейна, в ходе которого Следственный комитет опечатал 20 заведений из списка Коновалова. Через несколько дней Коновалов попытался проникнуть в закрытые заведения, но дежурившие полицейские его не пропустили.

Днем 28 января СК сообщил, что Коновалов задержан по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК). Суд арестовал ресторатора на два месяца. По версии следствия, он взял у управляющей кафе 50 тысяч рублей и передал сотрудникам полиции, чтобы вернуть изъятое имущество. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В декабре 2020 года Коновалов запускал похожую "карту сопротивления" с заведениями, которые бойкотировали ограничительные меры для бизнеса. Тогда проект просуществовал лишь несколько дней - авторы инициативы закрыли карту, поскольку представителям ресторанного бизнеса удалось прийти к компромиссу с городскими властями.

Константин Леньков