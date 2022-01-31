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Новости 15:46

Петербуржцы запустили петицию в поддержку арестованного лидера QR-сопротивления Коновалова

фото ЗакС политика Петербуржцы запустили петицию в поддержку арестованного лидера QR-сопротивления Коновалова

Петербуржец Леонид Вороховский разместил на платформе Change.org петицию с требованием отпустить из-под ареста лидера барного бойкота режима QR-кодов Александра Коновалова, которого подозревают в посредничестве во взятке (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

"Считаем преследование Коновалова сфабрикованным и политическим процессом, актом личной мести губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за гражданскую позицию Коновалова", — гласит подпись к прошению.

Автор петиции призывает неравнодушных судьбе Коновалова, а также тех, "кто не хочет ходить с QR-кодом на лбу", подписаться под ней.

За 24 часа обращение поддержали не менее 7,5 тысяч граждан.

Ранее 31 января стало известно, что после того, как Коновалов был помещён в СИЗО, перестал работать сайт барного QR-сопротивления.

Днем 28 января СК сообщил, что Коновалов задержан по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК). Суд арестовал ресторатора на два месяца. По версии следствия, он взял у управляющей кафе 50 тысяч рублей и передал сотрудникам полиции, чтобы вернуть изъятое имущество. Ему грозит до семи лет лишения свободы.


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