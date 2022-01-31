Экс-главу штаба Навального* во Владивостоке объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального* во Владивостоке Екатерину Остапенко. Соответствующая информация появилась в базе силового ведомства.

В апреле 2021 года в отношении активистки возбудили дела о "вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность" и "приведении в негодность путей сообщения". Она проходит подозреваемой.

Ранее МВД объявило в розыск Олега Навального: ФСИН потребовала реального заключения для брата политика в рамках "санитарного дела".

Добавим также, фонд Free Russia** подсчитал, что в 2021 году свыше полутора тысяч активистов и журналистов эмигрировали из РФ из-за политпрессинга.

Массовый отток журналистов и активистов начался весной 2021 года – после того как силовики начали преследовать участников протестных демонстраций в поддержку Алексея Навального. Впоследствии множество соратников оппозиционера стали фигурантами "дворцового", "дорожного" и "санитарного" дел, дела ФБК*.

**Фонд Free Russia Foundation признан в России нежелательной организацией