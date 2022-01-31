ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:25

Экс-главу штаба Навального* во Владивостоке объявили в розыск

фото ЗакС политика Экс-главу штаба Навального* во Владивостоке объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального* во Владивостоке Екатерину Остапенко. Соответствующая информация появилась в базе силового ведомства.

В апреле 2021 года в отношении активистки возбудили дела о "вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность" и "приведении в негодность путей сообщения". Она проходит подозреваемой.

Ранее МВД объявило в розыск Олега Навального: ФСИН потребовала реального заключения для брата политика в рамках "санитарного дела".

Добавим также, фонд Free Russia** подсчитал, что в 2021 году свыше полутора тысяч активистов и журналистов эмигрировали из РФ из-за политпрессинга.

Массовый отток журналистов и активистов начался весной 2021 года – после того как силовики начали преследовать участников протестных демонстраций в поддержку Алексея Навального. Впоследствии множество соратников оппозиционера стали фигурантами "дворцового", "дорожного" и "санитарного" дел, дела ФБК*.

**Фонд Free Russia Foundation признан в России нежелательной организацией

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама