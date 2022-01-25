ФСИН требует заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по "санитарному делу"

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с требованием заменить Олегу Навального условный срок на реальный в рамках "санитарного дела".

В августе 2021 года Навальному назначили год лишения свободы условно. ФСИН ходатайствует о реальном заключении.

Поводом для отмены условного наказания указывается якобы неисполнение осуждённым возложенных на него обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления.

Напомним, фигурантов "санитарного дела" обвиняли в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие 23 января 2021 года несогласованную акцию в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

Добавим также, что в середине 2010-х Олег Навальный провёл 3,5 года в колонии по делу "Ив Роше", по которому первоначально его брат получил условный срок. В прошлом году Алексей Навальный был отправлен в колонию по удовлетворённому ходатайству ФСИН о замене "условки" на реальное заключение также по делу "Ив Роше".

Фото: Олег Навальный / Facebook