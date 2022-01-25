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Новости 13:38

ФСИН требует заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по "санитарному делу"

фото ЗакС политика ФСИН требует заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по "санитарному делу"

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с требованием заменить Олегу Навального условный срок на реальный в рамках "санитарного дела".

В августе 2021 года Навальному назначили год лишения свободы условно. ФСИН ходатайствует о реальном заключении.

Поводом для отмены условного наказания указывается якобы неисполнение осуждённым возложенных на него обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления.

Напомним, фигурантов "санитарного дела" обвиняли в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие 23 января 2021 года несогласованную акцию в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

Добавим также, что в середине 2010-х Олег Навальный провёл 3,5 года в колонии по делу "Ив Роше", по которому первоначально его брат получил условный срок. В прошлом году Алексей Навальный был отправлен в колонию по удовлетворённому ходатайству ФСИН о замене "условки" на реальное заключение также по делу "Ив Роше".

Фото: Олег Навальный / Facebook


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