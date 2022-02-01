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Новости 9:18

Первый губернатор Петербурга госпитализирован с коронавирусом

фото ЗакС политика Первый губернатор Петербурга госпитализирован с коронавирусом

Бывший градоначальник Северной столицы, глава Российского союза строителей Владимир Яковлев госпитализирован в больницу с подтверждённым коронавирусом, известил в ходе заседания РСС вице-президент союза Анвар Шамузафаров.

ТАСС пишет, что Яковлев должен был присутствовать на встрече, которая проходит в Новосибирске, однако болезнь внесла коррективы в намеченные планы.

"Понятно, что, если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие", — сообщил собравшимся Шамузафаров.

Владимир Яковлев, напомним, стал первым губернатором Петербурга в 1996 году и занимал этот пост вплоть до 2003-го. После получил должность главы Министерства регионального развития РФ.

С 2009 года руководит Российским союзом строителей.


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