Полиция проводит обыски в квартирах десяти сотрудников МО "Волковское"

Утром вторника, 1 февраля, петербургские полицейские проводят обыски у десяти сотрудников МО "Волковское": оперативные мероприятия связаны с уголовным делом депутата муниципалитета от "Единой России" Александра Савченкова, делится "Фонтанка".

Напомним, в августе 2021 года в отношении Савченкова возбудили дело о получении взятки от группы лиц (ч. 5 ст. 290). По информации объединенной пресс-службы судов, он мог получать деньги от сотрудников муниципалитета за покровительство по службе. Савченкова задержали при получении 366 тысяч рублей от замглавы муниципалитета Никиты Махова, который также был задержан и согласился на оперативный эксперимент.

Как полагают следователи, сотрудникам МО выписывались премии, от которых они должны были предоставлять 20% "откатов".

Сегодня правоохранители пришли к бухгалтеру муниципалитета, секретарю, работникам бюджетно-экономического, административного, социального отделов и других. Именно они получали обозначенные премии. С обыскиваемых требуются только свидетельские показания. Всех должны доставить на разговор в Следственный комитет.

Отметим, что после возбуждения дела Савченкова исключили из ЕР. Сейчас он находится под арестом.

В самом МО "Волковское" также проходили обыски.