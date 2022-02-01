Депутаты ЗакСа Петербурга просят Минздрав разобраться с ценами на ПЦР-тесты

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от фракции "Единая Россия" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой поставить на контроль ситуацию с розничными ценами на ПЦР-тесты.

В документе, подготовленном на имя Мурашко, указывается, что в аптеках Северной столицы ПЦР-тесты продаются от 646 до 3 тысяч рублей.

Пройти COVID-тестирование в специализированном медцентре можно от 1,2 тысяч рублей, однако при покупке экспресс-теста стоимость процедуры возрастает в полтора раза.

"На федеральном уровне в 2020 году уже вводилось установление предельных отпускных цен производителей на ряд лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых. В нашем проекте обращения к министру здравоохранения мы просим применить тот же правовой механизм решения проблемы, включив в вышеуказанный перечень ПЦР-тесты, другие важные медикаменты, а также установить контроль за ценообразованием на медицинские услуги", — высказался по случаю председатель петербургского парламента Александр Бельский.

Депутаты отметили также, что ценовые колебания на ПЦР-тесты характерны и для других российских регионов. Даже несмотря на то, что вопросом занимается Федеральная антимонопольная служба, к инициативе должны подключиться и другие компетентные органы, уверены народные избранники.

Наконец, депутаты попросили Минздрав расширить перечень жизненно необходимых лекарств — с тем, чтобы не допустить подорожания препаратов, которые нужны для лечения COVID-19.