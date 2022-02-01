Из-за пандемии на территории ГМЗ "Петергоф" приостанавливают работу большинство музеев

Руководство Государственного музея-заповедника "Петергоф" объявило о временном закрытии для посетителей всех музеев на своей территории, за исключением Большого петергофского дворца. Ограничение продлится с 2 февраля по 13 февраля.

В свою очередь, в Большой петергофский дворец в указанный период можно попасть только совершеннолетним из-за действующего для детей запрета Смольного на посещение любых культурных, спортивных и зрелищных мероприятий вплоть до 13 февраля. До этой даты Большой петергофский дворец будет закрыт только в понедельник, 7 февраля.

Парки на территории ГМЗ по-прежнему работают бесплатно, гулять по ним можно, в отличие от дворца, без предъявления QR-кодов.