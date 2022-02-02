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Новости 11:55

Депутат ЗакСа Соловьев предложил сделать бесплатный интернет в больницах

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Соловьев предложил сделать бесплатный интернет в больницах

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Антон Соловьев обратился в ПАО "Ростелеком" с просьбой обеспечить бесплатным wi-fi  лечебные учреждения города.

"К нам регулярно поступают соответствующие просьбы юных пациентов и их родителей, мы надеемся на понимание и отклик со стороны бизнеса", - передала слова парламентария пресс-служба ЗакСа.

Соловьев считает, что в первую очередь к бесплатному интернету нужно подключить Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф.Филатова, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи и Городскую больницу №20.


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