Сторонники закона о СМИ-иноагентах забросали Вишневского письмами

Депутату от "Яблока" Борису Вишневскому через канцелярию Заксобрания Петербурга за понедельник, 1 февраля, пришло 18 идентичных обращений от противников поправок в законодательство о СМИ-иностранных агентах. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам политик.

По словам парламентария, письма продолжали слать и на следующий день, 2 февраля. Вишневский допускает, что подобные обращения приходили и другим его коллегам.

- Проверили: за одним исключением, никто из этих людей никогда ко мне не обращался, - рассказал "яблочник". - Единственный человек, который ранее обращался, кажется, в 2021 году прислал какое-то странное письмо с проектом новой конституции Украины.

Авторы обращений заявили, что закон о СМИ-иноагентах имеет "важное стратегическое значение в направлении защиты безопасности и суверенитета России" и попросили рабочую группу ЗакСа прекратить работу над поправками к документу.

Ранее руководитель рабочей группы Марина Шишкина ("Справедливая Россия") объявила, что поправки уже готовы. Их направили в Госдуму без утверждения на пленарном заседания городского парламента.

Фракция "Яблоко", в свою очередь, намерена добиться рассмотрения в ЗакСе собственного законопроекта. Этим документом предлагается полностью исключить понятие "иностранный агент" из российского права. Дважды проект снимали с рассмотрения в парламенте Петербурга.