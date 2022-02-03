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Новости 13:10

Горсуд зарегистрировал дело в отношении экс-профессора Матвеева, отрицавшего холокост

фото ЗакС политика Горсуд зарегистрировал дело в отношении экс-профессора Матвеева, отрицавшего холокост

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ) в отношении Владимира Матвеева, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Там же сообщили, что по делу назначено предварительное слушание.

По просьбе ЗАКС.Ру в пресс-службе уточнили, что предварительное слушание назначено на 14 февраля. В органе суда добавили, что речь идет о Матвееве, который ранее сотрудничал с двумя вузами города и на одной из лекций для педагогов отрицал существование холокоста.

Матвеев оперативно отвечать на вопросы издания отказался. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что готов пообщаться позже - через год.

Ранее прокуратура Ленинградской области сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении Матвеева по статье о реабилитации нацизма. Прокуратура заявила, что профессор в "утвердительной форме" отрицал факты о холокосте, которые установил Международный военный трибунал. 

Напомним, после проведенной Матвеевым лекции от сотрудничества с ним сначала отказался РАНХиГС, где он был профессором. После этого трудовые отношения с ним прекратил СПбГЭУ. 

София Саттарова


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