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Новости 15:19

Росприроднадзор требует от загрязнителя Вуоксы компенсации ущерба на 687 млн рублей

фото ЗакС политика Росприроднадзор требует от загрязнителя Вуоксы компенсации ущерба на 687 млн рублей

Северо-Западное управление Росприроднадзора, оценив убытки, которые принес сброс нечистот в бассейн реки Вуокса, обратилось с претензионным письмом в компанию, которую считает источником этих проблем. Сумма претензий - 686 млн 973 тысячи рублей, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент имел место еще в 2019 году, когда, по версии Росприроднадзора, НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" (до августа 2021 - ЗАО "Интернешнл Пейпер") занималось "сбросом сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ". В числе этих веществ называются, в частности, ртуть и алюминий.

Ведомственная проверка показала, что источники стоков находятся на балансе указанной компании. В письме предлагается уладить конфликт в досудебном порядке. В противном случае природоохранный орган власти намерен обращаться в суд.

Отмечается, что ранее за аналогичное нарушение акционерное общество уже штрафовали на 85 тысяч рублей.


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