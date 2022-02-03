Депутаты ЗакСа стараются следить за языком

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Во всем мире 3 февраля отмечается день борьбы с ненормативной лексикой. ЗАКС.Ру узнал у депутатов Законодательного собрания Петербурга, используют ли они в своей речи нецензурную брань. Депутаты честно признались, что иногда от них можно услышать непарламентские выражения, но они стараются свести использование таких слов к минимуму.

Стройка и спорт

Депутаты ЗакСа Петербурга считают, что использование обсценной лексики не должно становиться нормой. Некоторые из них отметили, что подобные выражения часто помогают придать словам нужный оттенок, расставить акценты и "подкрасить" речь. К тому же, иногда его употребление необходимо, а в некоторых профессиях мат вовсе почти стал частью рабочей терминологии.

Всеволод Белков ("Единая Россия") рассказал, что сейчас он практически не ругается, только на рыбалке и в бане. До избрания в городской парламент, когда он был главой МО "Финляндский округ", ему периодически приходилось изъясняться на "литературном" языке. Особенно во время встреч с подрядчиками, но только ради взаимопонимания, а не оскорблений.

- Описывая ситуацию, скажем так. Описывая ситуацию, в которую мы попали в силу их непродуманных действий, - пояснил Беликов.

Важность ненормативной лексики в работе отметил и единоросс Алексей Цивилев. По его словам, брань помогает не только наладить связь с коллегами, но и служит полезным подспорьем в некоторых сферах деятельности. Например, в строительстве.

- Работая слесарем, а я работал и слесарем, и мастером, невозможно сказать "поддай немного кувалдой". Не поймут. Строительство - оно же не только из бетона, стекла… Есть связующие элементы русской этимологии. Без них стоять не будет. Многие здания, сооружения у нас пропитаны матом, и из-за этого они стоят лучше, - поделился опытом Цивилев.

Некоторые из парламентариев рассказали, что чаще всего могут выругаться во время спортивных мероприятий. В основном это командные виды спорта. Например, на хоккее, как это бывает у лидера фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова.

- Обычно на спортивных соревнованиях, на хоккее бывает. А так стараюсь бороться. [Когда в последний раз ругался] сложно сказать, но борюсь. Стараюсь не пользоваться. Тем более статус обязывает, - рассказал Павлов.

Тему спорта затронул и член "Единой России" Михаил Барышников, который признался, что иногда от него можно услышать нецензурщину во время спортивных состязаний.

- Откровенно? Только во время спортивных матчей футбола и хоккея. И то, больше в футболе. В хоккее не скажешь - там в маске. А так стараюсь не использовать, - поделился он.

В разговоре с ЗАКС.Ру глава фракции ЛДПР Павел Иткин рассказал, что не помнит, когда в последний раз нецензурно ругался с кем-то. А для "усиления" в разговоре, к его сожалению, пользуется "достаточно регулярно".

- Последний раз, я думаю, вчера. Не буду ханжой, сегодня не вспомнить. Хотя вечером у меня хоккей, - предположил депутат.

Нормы ненормативного

В законодательстве не прописаны слова, которые запрещены к использованию. Однако Роскомнадзор в 2013 году пояснил сотрудникам средств массовой информации, что стоит относить к мату. В ведомстве ругательствами признают слова, образованные от четырех корней. Подробных определений в Кодексе об административных правонарушениях нет, но за ругань в общественном месте можно попасть под ответственность. Такое деяние российский закон толкует как мелкое хулиганство.

"Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества" - гласит ст. 20.1 КоАП.

За такой проступок можно получить штраф до одной тысячи рублей или административный арест до 15 суток. К счастью, у петербургской полиции есть неформальный помощник, который борется с нецензурной бранью на улицах города - Всеволод Беликов. Если он слышит от детей ненормативную лексику, то обязательно делает замечание.

- Я говорю: "Вы дома с мамой так разговариваете?" Или следующая домашняя заготовка: "Вот бы удивился ваш учитель русского языка, услышав, как вы разговариваете". Я стараюсь не хамить, просто обращать внимание. Обычно реакция такая, молчаливая, - рассказал Беликов.

Впрочем, ужесточать наказание он считает лишним. По его мнению, мат не несет опасности для общества, в отличии от домашнего насилия, за которое в России не принято наказывать. Он отметил, что ругаться ни в коем случае нельзя при детях и, что особенно важно, при женщинах. Его коллеги высказали похожее мнение.

- Не хочется цензуры. Запретов у нас и так достаточно, но, мне кажется, моральные нормы должны быть, - рассказал Павлов.

Цивилев выступил в роли защитника мата и назвал любые попытки регулирования бранной лексики "ерундой". Он допускает, что некоторые профессии обязывают следить за речью, но в некоторых случаях мат - необходимость. Барышников, рассуждая об урегулировании русской речи, выступил против запретов и напомнил про "эффект Стрейзанд" - когда запрет на что-либо вызывает еще больший интерес.

- Я заметил, как только начинаем на что-то обращать внимание - сразу становится интересным. Опять начнутся споры, обсуждения. Помните фильм про семь оттенков серого [вероятно, речь про фильм "50 оттенков серого" 2015 года -прим. ЗАКС.Ру]? Никто не знал про него. А как про него стали [говорить] - о, надо посмотреть, - сказал Барышников.

Депутат Константин Чебыкин тоже считает, что запрет не нужен. По его мнению, мат - не самая большая проблема общества в наши дни.

По словам депутатов, они практически не используют нецензурную лексику при решении рабочих вопросов, но Иткин допустил, что иногда обсуждение выходит за рамки культурного.

- Не исключаю, когда яркие споры о будущем страны, о том, как сделать страну лучше… Не исключаю аргументации своих доводов такими словами в том числе, - рассказал лидер фракции ЛДПР.

В любом случае, на пленарных заседаниях депутатов Заксобрания нецензурную речь не используют. Последний раз скандал из-за прозвучавшего в зале заседаний мата случился в декабре 2012 года. Тогда вице-спикер Сергей Анденко выругался в адрес коллеги Сергея Никешина, не обратив внимания на включенный микрофон. Прокурорская проверка по инициативе "яблочника" Николая Рыбакова нарушений в реплике не нашла и не стала привлекать Анденко к ответственности. На фоне инцидента спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявлял, что в случае необходимости в парламенте сформируют комиссию по этике, аналогичную органу в Государственной думе. Необходимость появилась лишь четыре года спустя, когда депутат Анатолий Дроздов повздорил с журналисткой "Новой газеты" Александрой Гармажаповой, исковеркав ее фамилию.

Константин Леньков