Политолог Пастухов: Кадыров выставляет Путина в достаточно смешном свете

Живущий и работающий в Великобритании политолог Владимир Пастухов проанализировал экспрессивное поведение чеченского главы Рамзана Кадырова, в последние недели ставшее источником скандалов и даже предметом обращений в силовые органы. По наблюдению эксперта, со стороны регионального лидера имеет место своего рода "троллинг": Кадыров как будто копирует поведение самого Путина в минуты общения того с американским президентом Джозефом Байденом.

"Он вообще абсолютно зеркалит эту ситуацию, потому что Путин троллит Байдена, говоря о том, что "ты со мной ничего не сделаешь: у меня есть ракеты, и ты хоть четырежды по своему ВВП больше меня и вообще мог бы весь мир скрутить в бараний рог, но я сижу на этом изобретении Курчатова – Королева, и ты со мной ничего не сделаешь, пока я на нем сижу"", - изложил Пастухов свое видение ситуации в авторской радиопрограмме.

Однако же, добавил эксперт, от рядовых скандалов с участием Кадырова, уже вошедших в привычку, сюжет с угрозами в адрес семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и сомнительным с юридической точки зрения арестом его жены заметно отличается.

"Проблема возникла, потому что Кадыров вышел за пределы приличий. <...> То есть возникает вопрос, что Кадыров идет на откровенный прямой конфликт. Он выставляет Путина в достаточно смешном свете, а это самое страшное. Потому что царь не может быть смешным", - рассудил ведущий.

Последний довод политолог объясняет тем, что глава Чечни, по его мнению, сознательно создает себе образ неуправляемого и наиболее могущественного человека в стране. При этом Пастухов уверен, что демонстрируемая ярость, которая выражается в угрозах журналистам и правозащитникам, имеет вполне прагматичную природу и что таким образом Кадыров и его приближенные что-то себе выторговывают.