Алескеров обратился к прокурору из-за плохой уборки снега в Красносельском районе

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Алескеров ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение прокурору Красносельского района Павлу Хлебковичу с просьбой проверить действия ответственных за уборку снега на территории МО "Южно-Приморский" и МО "Юго-Запад". На некачественную уборку жаловались жители района. Текст обращения, датированного 3 февраля, парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

"В мой адрес поступают обращения жителей внутригородских муниципальных образований "Южно-Приморский" и "Юго-Запад" с жалобами на отсутствие уборки, в том числе механизированной, на внутриквартальной территории, относящейся к землям общего пользования, содержание которой обеспечивается администрацией Красносельского района. Обращение с фотофиксацией. Ждем реакции компетентных органов", - говорится в сообщении Алескерова.

В письме к прокурору депутат отметил, что снег препятствуют проезду транспорта оперативных служб. Кроме того, на указанной территории находится жилье для льготников и незащищенных слоев населения. Некачественная уборка снега, по словам Алескерова, нарушает их конституционные права.

Напомним, в начале февраля метеорологи заявили о рекордном уровне снежного покрова. Максимальная высота снега этой зимой составила 40 см, что стало испытанием для коммунальных служб. Лишь за январь ГЖИ выписала управляющим компаниями и ТСЖ 445 штрафов на сумму более 36 млн рублей.

Константин Леньков