В Петербурге обновился рекорд нынешней зимы по высоте сугробов

Утром 2 февраля метеорологи Северо-Запада обнаружили, что снежный покров "взял" новую высоту: сугробы в Петербурге доросли до рекордных за нынешнюю зиму 40 см. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. За последние сутки этому показателю помогли новых 2 мм снега, замеренные специальными устройствами.

Тем временем, в Ленобласти масштаб явления по-прежнему качественно иной, и лидером по сугробам остается Тихвин: на его территории снега выпало на целых 78 см в высоту.

Предыдущий рекорд был отмечен на прошлой неделе: тогда высота снежного покрова в Петербурге достигла 38 см, а в Лодейном поле и Тихвине — 71 см.

Отметим, что петербургские коммунальщики нынешней зимой, чрезвычайно богатой на осадки, не смогли к ней подготовиться должным образом. Это нашло отражение в мемах и даже в песнях, на которые порой нервно реагируют депутаты и чиновники.