Павловский: Невозможно понять, по какой причине Путин предпочел Беглова на посту губернатора

Политолог Глеб Павловский, анализируя события последнего времени в Петербурге и внешнее впечатление, производимое городской властью, пришел к заключению, что нынешней зимой губернатор Александр Беглов и его команда смотрятся особенно неубедительно и "грустно". Эксперт уверен, что в случае транзита власти к следующему президенту, о чем он регулярно рассуждает, Беглову гарантированно не найдется высокого места в чиновничьей иерархии.

"Невозможно понять, по какой причине Путин не только предпочёл Беглова, но и буквально продавил его. Ведь если бы его не продавливали, Беглов бы как-то договаривался с другими – но его продавливали. И он решил, что в любой ситуации над ним зонтик. Ну вот, получилось, что очень слабый губернатор, который не является политическим лицом, который даже хозяйственником вполне не является", - изложил он свои соображения в интервью "Эху Москвы".

По выражению Павловского, нынешнего главу Петербурга можно охарактеризовать как "бюджетополучателя под контролем". Однако, добавил комментатор, следует учесть, что "этот контроль может закончиться для него плохо". В целом же, политолог согласен с утверждением, что в современной истории города каждый новый приходящий губернатор хуже предыдущего. Ничего похожего Павловский, например, не может сказать о Москве, где у Сергея Собянина с жителями, по его наблюдениям, сложилось взаимопонимание.

"Получается, Беглов висит на путинском не знаю уж чём – крюке, бечёвке, и сколько будет Путин это терпеть, я не знаю - до какого-то бунта", - считает гость эфира.

При этом слухи о возможном назначении на место Беглова сенатора Андрея Турчака и сам вариант такой перестановки представляются Павловскому не лишенными смысла.

"Турчак, кстати, конечно, не такой слабый губернатор, если отвлечься от всех старых дел – всё-таки не Беглов. Но нужен ли, спросите, а нужен ли сейчас Кремлю сильный губернатор в Питере? Я не уверен", - заключил политолог.

Отметим, что в Смольном нынешней зимой, по всей видимости, тоже осознают особую уязвимость градоначальника. Высокопоставленные городские чиновники и депутаты в январе сочли целой информационной кампанией и заказной атакой массированную критику работы городских коммунальных служб. Критика постоянно замусоренных дворов, скользких и заваленных снегом улиц выразилась в том числе и в новейшем творчестве группы "Ленинград".

фото: Глеб Павловский / Facebook