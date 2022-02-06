"Одну улицу для фотки почистили": Отчёт комблага об уборке в Колпино привёл петербуржцев в негодование

Петербуржцы обрушились с критикой на комитет по благоустройству города, который отчитался об уборке одной улицы в Колпино. Своё негодование горожане высказали в комментариях к посту ведомства "ВКонтакте".

Об уборке колпинских тротуаров комблаг сообщил ещё в пятницу, 4 февраля, однако жаркий диспут не утихает и по сей день.

"Тротуар вдоль бокового проезда проспекта Ленина в Колпино — очень оживлённая в дневные часы пешеходная дорога. Здесь располагаются жилые дома, магазины, МФЦ, административные учреждения и общественные организации. Поэтому дорожному предприятию АО "Автодор" особенно важно следить за чистотой это дороги с интенсивным пешеходным движением", — гласит подпись к посту комблага с фотографией, на которой запечатлена улица до и после уборки.

Колпинцы возмутились подобному отчёту комитета: некоторые указали на то, что очищенным оказался не весь тротуар, а только его часть. Другие заявили, что уборка улиц не должна быть предметом для гордости, а ежедневной нормой.

"Классно, что вы одну улицу для фотки почистили! Скажите, а почему штрафы за плохую уборку улиц выписывают только частникам, а ваш комитет, ответственный, в частности, за чистоту дорожной сети, не был оштрафован ни разу, хотя город практически весь загажен?" — возмущается недовольная петербурженка.

Также под постом комблага горожане жалуются и на другие неубранные улицы, прикрепляя соответствующие фотографии. В основном речь идёт о гололедице и покрытых плотным слоем осадков дорогах, которые, по заявлению петербуржцев, не чистились с начала зимы.

Напомним, в начале февраля метеорологи заявили о рекордном уровне снежного покрова в Петербурге. Максимальная высота снега этой зимой составила 40 см, что стало суровым испытанием для коммунальных служб. Лишь за январь ГЖИ выписала управляющим компаниями и ТСЖ 445 штрафов на сумму более 36 млн рублей.