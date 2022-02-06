Число занятых ковидных коек в Петербурге продолжает расти

Смольный выпустил новую развернутую статистику по коронавирусу в виде информационного бюллетеня, дающего представление об изменениях за прошедшие сутки.

В городе продолжают сокращаться свободные места в инфекционных стационарах: из 9 839 развернутых коек заняты уже 8 234 места (накануне - 7 890). За сутки произвели 699 госпитализаций граждан с подозрением на пневмонию или коронавирус. В реанимацию помещены 636 пациентов, а на аппаратах ИВЛ лежат 316.

Продолжают увеличиваться и идти вровень друг с другом такие показатели, как число граждан, получающих бесплатные медикаменты от инфекции на дому (150 229), и число граждан, лечащихся амбулаторно (149 865).

Отметим, что вдобавок ко всему 6 февраля Петербург вышел на чистое первое место по числу новых зафиксированных случаев коронавируса за сутки (21 448). Чаще всего по этому показателю лидирует столица.