Авторов баннера с портретом Чанышевой отпустили из полиции

Суд вернул на доработку дела двоих активистов, задержанных в ночь на 6 февраля за попытку вывесить баннер с портретом соратницы Навального Лилии Чанышевой на трансформаторной будке. Еще двоих участников отпустили из отдела полиции с обязательством о явке, сообщил ЗАКС.Ру один из авторов стрит-арта. Их хотели привлечь к ответственности за нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Адвокат задержанных Сергей Подольский рассказал ЗАКС.Ру, что, по его мнению, полицейские должны прекратить производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения.

- Там состава административного правонарушения в принципе быть не может. Если дословно, им вменяли "пикетирование путем размещения баннера на земле". Я такого никогда в жизни за свою практику не встречал, чтобы таким образом пикетирование проводилось, - сказал Подольский.

В разговоре с ЗАКС.Ру один из участников акции сообщил, что полицейские заранее ждали активистов. Как только они расстелили баннер на земле в Пушкарском саду, к ним подъехал полицейский автомобиль и прибежали несколько силовиков. Активист считает, что это и стало причиной отправки материалов дела на доработку - их задержали до того, как они вывесили баннер.

В распоряжении ЗАКС.Ру оказался макет баннера, который должен был появиться в Пушкарском саду утром 6 февраля - в день рождения экс-главы уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой. Сейчас она находится в московском СИЗО. Ее обвиняют в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Росфинмониторинг включил Чанышеву в перечень экстремистов, как и самого Алексея Навального.

Ранее на этой постройке в Петроградском районе появлялись и другие портреты. Например, в апреле 2021 года там был граффити-портрет Алексея Навального, который коммунальщики закрасили за несколько часов. Летом того же года на будке появился баннер с портретами убитых общественников.

О том, как трансформаторная будка в Пушкарском саду стала площадкой для политических высказываний - в материале ЗАКС.Ру.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Константин Леньков