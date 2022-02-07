Член СПЧ Каляпин перестал возглавлять "Комитет против пыток"*

Правозащитник Игорь Каляпин, входящий в состав президентского Совета по правам человека и возглавляющий "Комитет против пыток"*, объявил, что уходит с поста председателя этой организации. В последние дни и недели его имя часто фигурирует в СМИ из-за публичных угрожающих высказываний чеченского руководства, однако Каляпин уверяет, что его уход с должности не продиктован этой напряженной ситуацией. По его словам, в последнее время внутри "Комитета против пыток"* обострились противоречия из-за принципов организации работы.

"Все научились писать жалобы прокурору, в суд, в Следственный комитет. А тут надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось", - уточнил он в интервью The Insider**.

Для Каляпина, в свою очередь, деятельность его организации перестала быть только составлением "клишированных бумажек", он видит ее в в роли актора, производящего "общественно-политические действия".

Напомним, что Игорь Каляпин был в числе тех, кто занимался проблемой семьи Янгулбаевых, с которой у главы Чечни Рамзана Кадырова открытый конфликт и которой он угрожает физическим истреблением. После того, как правозащитник обозначил свою позицию по этому конфликту, Кадыров приравнял его к террористам, которых тоже необходимо уничтожить. Вскоре неизвестные обклеили подъезд, в котором живет мать Каляпина, и дверь в ее квартиру нелицеприятными надписями, касающимися работы правозащитника.

*В 2015 году Минюст внёс общественную организацию "Комитет против пыток" в реестр НКО-иноагентов. Организация самоликвидировалась и сейчас продолжает работу без образования юрлица

**Внесен Минюстом в реестр СМИ. выполняющих функцию иностранного агента

фото: Игорь Каляпин / Facebook