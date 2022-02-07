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Новости 9:32

"Такое не должно сходить с рук": Вишневский оспорит увольнение учительницы из-за чтения детям Хармса

фото ЗакС политика "Такое не должно сходить с рук": Вишневский оспорит увольнение учительницы из-за чтения детям Хармса

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский пообещал призвать к ответу чиновников из комитета по образования в связи с увольнением из гимназии №168 педагога-организатора Серафимы Сапрыкиной, о котором стало известно накануне. Скандальная ситуация, возникшая из-за чтения детям стихов обэриутов, впоследствии репрессированных большевиками, "яблочник" воспринимает как недопустимую и как "дикую историю".

"Готов помочь, конечно. Такое не должно сходить с рук. И да, в том же Центральном районе администрация хочет уничтожить изображение Хармса. Знаковое совпадение", - отметил депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, что о принуждении к увольнению, закончившееся расторжением контракта с гимназией в декабре, Сапрыкина впервые публично рассказала только накануне. Женщина до сих пор тяжело переживает то, как администрация образовательного учреждения относится к жизненному пути скептически оценивавших советскую власть поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского и пострадавших за это.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 

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