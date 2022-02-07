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Новости 12:05

ЗакС подготовил инициативу о публикации стенограмм заседаний

фото ЗакС политика ЗакС подготовил инициативу о публикации стенограмм заседаний

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит поправку в регламент своих заседаний. Проект касается публикации стенограмм на официальном сайте парламента, сообщили в пресс-службе ЗакСа. Его планируется обсудить на пленарном заседании 9 февраля, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе городского парламента.

Документ подготовила рабочая группа под руководством вице-спикера Марины Шишкиной ("Справедливая Россия - За правду"). Его внесли представители всех шести фракций. 

"Впервые за всю историю Законодательного собрания города на официальном сайте будет дословно опубликовано все, что прозвучит на пленарных заседаниях. Стенограмма – это такой документ, который не терпит изъятий. Учитывая, что проект вносится руководителями всех шести парламентских фракций, можно не сомневаться – он будет принят на ближайшем заседании", - прокомментировал спикер ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия"). 

Согласно проекту, все стенограммы должны быть размещены на сайте в течение двух недель после проведения заседания. Стенограммы закрытых заседаний публиковаться не будут.

Напомним, с подобными предложениями в ЗакСе выступали несколько в течение нескольких созывов. Однако принятие аналогичных поправок ранее блокировало парламентское большинство.


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