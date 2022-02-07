В Кремле не отнеслись всерьез к петиции за отставку Кадырова, сославшись на возможных ботов

К петиции на портале Change.org, провозглашающей необходимость отставки главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его агрессивного публичного поведения, без интереса отнеслись в Кремле. Это дал понять журналистам президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", - приводит его ответ ТАСС.

По словам Пескова, руководство страны следит за тем, как официальные лица республики будут комментировать недавнюю беседу Кадырова с президентом Владимиром Путиным.

Петицию создал и опубликовал столичный мундеп Илья Яшин 7 февраля. Доступный всем документ он сопроводил видеообращением к главе Чечни, в котором заявил о необходимости соблюдения региональными начальниками Конституции РФ и о недопустимости угроз в адрес политических оппонентов, правозащитников и журналистов.