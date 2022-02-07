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Новости 13:37

В метро Петербурга за неделю поймали 75 пассажиров без масок

фото ЗакС политика В метро Петербурга за неделю поймали 75 пассажиров без масок

За минувшую неделю в Петербурге составили 75 актов по факту проезда в метрополитене без масок, сообщил в понедельник, 7 февраля, заместитель председателя комитета по транспорту Андрей Велесевич. Чиновник озвучил эту информацию в ходе онлайн-заседания комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству.

Велесевич представлял проект поправок в городской закон об административных правонарушениях, предусматривающих нарушение правил поведения в городском метрополитене. Депутат Наталия Астахова обратила внимание, что, несмотря на запреты, по вагоном метро продолжают ходить попрошайки и музыканты. Она поинтересовалась, что можно сделать для решения этого вопроса. 

Зампред комитета в ответ отметил, что безмасочники пока более насущная проблема. Он заметил, что комитет старается привлекать к ответственности людей, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков


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