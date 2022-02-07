"Никто не запрещал Хармса": Власти Петербурга - о ситуации с увольнением педагога из гимназии

Чиновники из администрации Центрального района Петербурга прокомментировали ситуацию с увольнением педагога гимназии № 168 Серафимы Сапрыкиной, которая вынуждена была оставить место работы из-за чтения детям стихов обэриутов.

"Никто не вынуждал, не увольнял. И тем более не запрещал Хармса и Введенского. [...] Учительница уволилась по собственному желанию. Есть её заявление. Она написала это заявление", - приводит "Интерфакс" комментарий чиновников.

В районной администрации сообщили, что занятие, в ходе которого были озвучены стихи, прошло в начале декабря. Оно якобы было приурочено к грядущему Дню героев 29 декабря. При этом Сапрыкина, утверждают чиновники, самовольно изменила тему урока. Сама педагог рассказывала, что занятие было согласовано с завучем.

"Был утвержден план, что по этой теме будет встреча с учениками. Но госпожа Сапрыкина не уведомила, не согласовала изменения, провела другой урок. И здесь вопрос не в Введенском и Хармсе, а в том, что она проводит другой урок вне плана", - заявили в администрации.

Решение Сапрыкиной уволиться вызвано эмоциональным порывом, добавили чиновники. А директриса гимназии Светлана Лебедева любит Хармса и сама читает его стихи школьникам, резюмировали собеседники "Интерфакса".

Напомним, 6 февраля Сапрыкина опубликовала у себя в Facebook пост о том, что в декабре 2021 года её вынудили уволиться из-за чтения детям стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Педагог сообщила, что директор гимназии № 168 Светлана Лебедева считает неприемлемым изучение творчества "врагов народа" и "пособников фашистов". По словам Сапрыкиной, ей грозили увольнением по статье в случае, если она не уйдёт по собственному желанию.

В понедельник, 7 февраля, когда история получила широкий общественный резонанс, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") вступился за Сапрыкину и обратился в комитет по образованию Петербурга с требованием проверить её заявление.