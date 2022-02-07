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Глава Минпросвещения вступился за уволенного петербургского педагога, призвав админресурс "не включать "дубину"

фото ЗакС политика Глава Минпросвещения вступился за уволенного петербургского педагога, призвав админресурс "не включать "дубину"

Руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов вступился за педагога петербургской гимназии № 168 Серафиму Сапрыкину, которая вынуждена была уволиться из-за литературных разногласий с руководством учебного заведения. Министр полагает, что девушку следует восстановить в должности.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать „дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? <…> Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", — приводит заявление Кравцова ТАСС.

Ранее о ситуации с увольнением Сапрыкиной высказались в администрации Центрального района. Чиновники заявили, что учительница уволилась по собственному желанию, а директриса гимназии, которая якобы вынудила её это сделать, сама любит Даниила Хармса и даже читает его детям.

Напомним, на выходных Сапрыкина опубликовала у себя в Facebook пост о том, что в декабре 2021 года её вынудили уволиться из-за чтения детям стихов обэриутов Даниила Хармса и Александра Введенского. Педагог сообщила, что директор гимназии № 168 Светлана Лебедева осуждает изучение творчества "врагов народа" и "пособников фашистов". По словам Сапрыкиной, ей грозили увольнением по статье в случае, если она не уйдёт по собственному желанию.


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