Глава Минпросвещения вступился за уволенного петербургского педагога, призвав админресурс "не включать "дубину"

Руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов вступился за педагога петербургской гимназии № 168 Серафиму Сапрыкину, которая вынуждена была уволиться из-за литературных разногласий с руководством учебного заведения. Министр полагает, что девушку следует восстановить в должности.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать „дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? <…> Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", — приводит заявление Кравцова ТАСС.

Ранее о ситуации с увольнением Сапрыкиной высказались в администрации Центрального района. Чиновники заявили, что учительница уволилась по собственному желанию, а директриса гимназии, которая якобы вынудила её это сделать, сама любит Даниила Хармса и даже читает его детям.

Напомним, на выходных Сапрыкина опубликовала у себя в Facebook пост о том, что в декабре 2021 года её вынудили уволиться из-за чтения детям стихов обэриутов Даниила Хармса и Александра Введенского. Педагог сообщила, что директор гимназии № 168 Светлана Лебедева осуждает изучение творчества "врагов народа" и "пособников фашистов". По словам Сапрыкиной, ей грозили увольнением по статье в случае, если она не уйдёт по собственному желанию.