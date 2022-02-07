"Идут полным ходом": Жилком Петербурга отчитался об уборке дворов

Петербургский жилищный комитет отчитался о работах по уборке городских дворов, информирует пресс-служба ведомства.

Так, за неделю с 31 января по 6 февраля, согласно данным чиновников, "полностью очищены" были 9 305 дворов, то есть 58% от общего их количества.

"Работы по уборке дворов идут полным ходом", - сопроводил отчёт жилком соответствующей подписью.

К примеру, все внутриквартальные территории Фрунзенского района были оперативно убраны, заявляют в жилищном комитете. Меньше 3% осталось очистить в Курортном, Колпинском и Петродворцовом районах. Наихудшие показатели показывают Невский, Красногвардейский и Московский районы.

Согласно установленным графикам, все городские дворы должны быть очищены от осадков уже до конца текущей недели.

Жилком пообещал мониторить процесс уборки.

Отметим, на выходных жители Петербурга обрушились с критикой на комитет по благоустройству, который отчитался об одной очищенной улице в Колпино.

Добавим также, во Фрунзенском районе сорвавшаяся с ТК "Международный" льдина отправила в больницу беременную горожанку.