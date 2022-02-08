Два уголовных дела завели после гибели дворника от упавшей наледи

Следственный комитет по Петербургу отчитался о возбуждении двух уголовных дел после смерти дворника, скончавшегося в результате падения ледяной глыбы. Инцидент произошел 7 февраля при очистке от наледи крыши дома по Большому Сампсониевскому проспекту.

Первое дело заведено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Второе дело появилось после того, как в ходе обыска в офисе управляющей компании ее 55-летний генеральный директор атаковал следователя. Действия сотрудников СК вызвали недовольство мужчины, который применил силу против следователя. Ответом на физическое воздействие стали сугубо юридические меры: на директора завели уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Решается вопрос о предъявлении петербуржцу обвинения и заключении его под стражу.

Напомним, ранее стало известно о гибели 29-летнего уроженца Узбекистана, трудившегося дворником. Молодой человек спустился вниз, чтобы убрать сброшенный лед, и попал под удар падающей глыбы. Пострадавший скончался на месте.

Кроме того, 7 февраля произошел аналогичный инцидент в Гатчинском районе Ленобласти. Упавшая наледь убила 63-летнего рабочего бумажной фабрики.