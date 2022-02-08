Основатель Gulagu.net рассказал, что на него планируется покушение

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, живущий в Европе, рассказал в Telegram-канале своего правозащитного проекта о том, что его якобы готовятся убить. Предупреждения об этом, по его словам, поступили как от чеченской диаспоры во Франции, так и из России. В первом случае информаторы сообщили, что некие люди в Москве, имеющие отношение к "Президент-отелю", могут быть заняты поиском наемных убийц среди чеченцев. Во втором случае информатор рассказал о якобы существующем у представителей ФСИН и ФСБ плане отомстить Осечкину за компрометирующие сведения, которые продолжает предавать огласке Gulagu.net. Правозащитник даже приводит донесенную до его сведения сумму вознаграждения за криминальную услугу — 100 тысяч евро.

В связи с поступившей информацией, представляющей угрозу его жизни, разоблачитель насилия в российской пенитенциарной системе подал заявление во французскую полицию.

Напомним, что именно благодаря Осечкину и его сподвижникам минувшей осенью актуализировалась тема пыток в колониях и СИЗО. Шокирующие видео насилия в системе ФСИН, в огромном количестве до сих пор публикуемые правозащитным проектом, и резонанс вокруг них привели к тому, что журналисты и правозащитники стали обращаться по проблеме напрямую к президенту.

фото: Gulagu.net / Telegram