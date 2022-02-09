Петербургские депутаты попросили Минздрав разобраться с ценами на ПЦР-тесты

Законодательное собрание Петербурга 9 февраля утвердило обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Его просят взять под личный контроль решение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, лекарств для профилактики и лечения COVID-19, а также ценообразования на услуги специализированных медицинских организаций.

Инициаторами обращения стали представители фракции "Единая Россия". В аптеках Петербурга ПЦР-тесты продаются по цене от 646 рублей до 3 тысяч рублей, заявил руководитель фракции Павел Крупник.

Также городской парламент предлагает рассмотреть целесообразность расширения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. По мнению авторов обращения, это поможет пресечь дальнейший роста цен на медикаменты.

Документ одобрили единоглассно.