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Новости 10:32

Упавшая с крыши дома на Каменноостровском наледь отправила петербурженку в больницу

фото ЗакС политика Упавшая с крыши дома на Каменноостровском наледь отправила петербурженку в больницу

Минувшим днём, 8 февраля, сорвавшаяся с крыши на Каменноостровском проспекте наледь сильно травмировала проходившую мимо петербурженку: с травмой головы женщину доставили в больницу.

Уточняется, что ЧП произошло возле дома № 67, в котором располагается Городской центр размещения рекламы. Информация о состоянии женщины уточняется.

Напомним, ранее стало известно о гибели 29-летнего дворника: на молодого человека с крыши упала льдина. Пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

7 февраля произошёл аналогичный инцидент в областном Коммунаре, где упавшая наледь убила 63-летнего рабочего бумажной фабрики.


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